Rocío Flores, en negociaciones con un reality de televisión

Su madre, Rocío Carrasco, también está en negociaciones con 'Masterchef Celebrity'

En la misma semana en la que Look ha revelado en exclusiva que Rocío Carrasco está a un paso de participar en ‘Masterchef celebrity‘, pues ya ha hecho las pruebas culinarias para ello, ahora se conoce que es su hija, Rocío Flores, quien se encuentra en negociaciones con un reality show. Sin embargo, la nueva aventura profesional de la joven será mucho más ardua que la de su progenitora, ya que, según ha dicho ‘Jaleos’, la hija de Antonio David Flores ya ha firmado un precontrato de participación en el programa más extremo de Mediaset, ‘Supervivientes’. Un documento que todavía no la convierte en concursante, pero que la sitúa más cerca de Honduras así como de los espectadores que podrán conocerla en unos meses.

Aunque las cifras que maneja el citado medio pueden variar, tal y como revelan ellos mismos, actualmente se habría llegado a un acuerdo de 15.000 euros semanales, un caché alto para los concursantes. Además, en la misma isla estuvo tanto su tía, Gloria Camila como su chico, Kiko Jiménez, por lo que ambos podrán darle grandes consejos sobre cómo vivir esta experiencia tan dura que algunos han sido incapaces de superar. De hecho, ella misma quiso acudir cuando Gloria Camila fue expulsada, en señal de apoyo.

Esta no es la primera vez que Rocío Flores se ha visto tentada a participar en 'Supervivientes', pero hasta ahora no habían logrado acercar posturas. Su padre, Antonio David, prefería que se mantuviera alejada de la televisión y ha sido ahora, una vez que su padre ha ganado una batalla judicial a su madre, cuando la joven ha decidido atreverse y así romper su silencio.