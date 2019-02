Risto Mejide revela uno de los secretos de su matrimonio durante la presentación de su nuevo libro.

Este martes Risto Mejide presentó su nuevo libro, ‘Diccionario de las cosas que no supe explicarte’, una obra muy personal que según el publicista está dedicada a su hijo de 8 años. “Se la he dedicado a él. Espero que a los 60 años abra este libro y vea lo que pensaba su padre”, dice el presentador del ‘Chester’. A la ya citada presentación acudieron rostros tan conocidos de nuestro país como María Teresa Campos, Sandra Barneda, Nagore Robles, Toñi Moreno, y como no podía ser de otro modo, su esposa Laura Escanes. Mejide aprovechó la atención de los medios para revelar uno de sus secretos de pareja, misterio que tiene que ver con sus dos grandes pasiones: la literatura y su mujer.

Varios periodistas le preguntaron si durante el proceso creativo contó con la ayuda de Laura Escanes, pregunta a la que Risto Mejide respondió sin reparos. “No la he contado nada. Como ella no me enseñó nada del suyo, pues me he vengado”, decía el ahora juez de ‘Got Talent’ haciendo referencia al primer libro que Laura Escanes presentó el pasado año, ‘Piel de letra’. “Prefería que lo tuviera entre sus manos. Es muy especial y ella dice que es mi mejor libro”, añadía el catalán con una tímida sonrisa en su rostro.

La relación entre Risto Mejide y Laura Escanes parece consolidarse día a día. Pese a que cuando contrajeron matrimonio -en mayo del 2016- pocos apostaron por su continuidad, la pareja se muestra cada día más enamorada y con proyectos de futuro. Planes entre los que también entra la paternidad. En vísperas del día de San Valentín, el publicita dice que no es muy dado a celebrar esta fecha, ya que para él “todos los días son el día de los enamorados”.