La sorprendente amistad entre Nagore Robles y Naty Abascal

¿Qué os pasa por la cabeza ahora mismo? A mí 🤔… Mi chica y Nash👩🏽🐕 Si lo estoy haciendo bien en el debate de @ghoficial Chocolate 🍫 Que mañana hay @myhtv 😱 Y mi vestidazo de @_wolflamb_ 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈 #dbtghduo1 #ghduo #nagorerobles #dragongirl