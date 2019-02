Nagore Robles saca las uñas por la libertad de las mujeres

Parecía que María Jesús Ruiz había encontrado en Antonio Tejado al mejor compañero para disfrutar de las horas en ‘Gran Hermano DÚO’, pero la intensidad del andaluz ha terminado por agobiar a la modelo, que ha tomado una decisión. A pesar de las risas, la modelo ha terminado conociendo al verdadero Antonio y, por lo que ha dicho en el confesionario, no termina de gustarle: “de pareja es un sufrimiento. Que un hombre no sea caballero no lo soporto. Y que esté tan ‘sobradete’ tampoco”, ha dicho.

Más allá de estar dolida porque se había hecho ilusiones con el sobrino de María del Monte, la de Andújar tiene la mosca detrás de la oreja porque cree que el resto de concursantes la están criticado por haberse mostrado cariñosa con Tejado, pero sin intención de llegar más allá. “Si no voy a dormir con él soy una rara, una estirada. Yo puedo estar bailando con una minifalda hasta las ingles y no querer tener sexo. Cuando tengo sexo es porque quiero”, explicó contundente.

Mientras que a algunas de sus compañeras como Irene Rosales y Carolina Sobe les parecía que la actitud de la andaluza era de “marear a Antonio”, desde plató Nagore Robles no dudó en salir en su defensa con un alegato feminista muy aplaudido.

“Con respecto a lo de calentar el plato y no comer, yo no caliento el plato de nadie, ni el calzoncillo ni las bragas de nadie, caliento las mías y cuándo me da la gana la vuelvo a enfriar. Y puedo cambiar de opinión las veces que me dé la gana. No lo hago con ninguna finalidad. Y tengo todo el derecho a cambiar de idea”, sentenció.

Poco antes, Belén Esteban aseguraba que María Jesús “con 36 años sabe lo que hace. Tú si la noche de bodas te pones un picardías y un camisón ‘tiqui tiqui’, pues el otro quiere ‘toco toco’. (…) Yo no digo que ella no sea una calienta nada, pero que está provocando una situación…”. Al igual que Nagore, a Ares Teixidó tampoco le gustaba lo que decía la de ‘Sálvame’ y, tras aplaudir a la pareja de Sandra Barneda, reconocía que le daba cierto “rechazo” escuchar algunas opiniones que, aunque respetables, no le gustan. “Estáis diciendo que si no vas a tener sexo que no juegues, ¿por qué? Que haga la muchacha lo que quiera y que ponga límite cuando a ella le venga en gana”, le espetaba directamente a Belén. [LEER MÁS: EXCLUSIVA| María Teresa Campos abandona su proyecto más ilusionante]