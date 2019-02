La mujer de Santiago Cañizares se abre con Ana Rosa Quintana sobre la muerte de su hijo

Ana Rosa Quintana ha estrenado este miércoles su nuevo programa, ‘Mujeres al poder’, y ha contado con una invitada de excepción, Mayte García, la mujer del exfutbolista Santiago Cañizares. El año pasado el matrimonio tuvo que hacer frente uno de los momentos más dolorosos de su vida cuando uno de sus trillizos, de 5 años, falleció tras una dura lucha contra un tumor.

Una etapa gris de la que, sin embargo, han conseguido salir adelante y es que saben que su hijo quería que fueran felices. Eso mismo es lo que le contó Mayte a Ana Rosa la pasada noche, donde recordó que “era el niño que cualquier madre hubiese querido tener. Era un ángel. Nunca perdió la sonrisa y de él hemos aprendido a afrontar todo esto. Creo que si él hubiese sido de otra forma, estoy segura de que no lo hubiésemos llevado ni la mitad de bien. El peor momento fue cuando me dijeron que mi hijo tenía un tumor cerebral. Su última palabra fue mamá y era para que me tranquilizara y lo dejara irse, fue así, lo despedí”, explicó García.

“La esperanza no la pierde ningún padre hasta el último segundo de vida. Hasta que no estuve preparada, él no se fue. Ahora lo pienso y me parece increíble, pero fui capaz de decirle que se relajara y encontrara esa luz que estaba deseando encontrar, que cuidaría de sus hermanas y que yo sonreiría por todos los días que él se ha perdido. (…) Me da la sensación de que tengo que estar viviendo por él. Es como si estuviese dentro de mí y tengo que sonreír por él y vivir por él”, continuó Mayte, que es madre de otros tres hijos.

La pérdida del pequeño fue también un duro golpe para las niñas que, según contó, “son felices”. “Echan de menos a su hermano, pero son felices. Desde el principio decidimos protegerlas, pero no mentirles. Como eran tan chiquitas decidimos crear una historia del cáncer, que eran unos bichitos que se meten en el cuerpo y Santi luchaba para matarlos. Ellas se sumaban a la lucha y a la ilusión de que su hermano pudiera sanarse. Cuando yo supe que no iba a curarse, el cuento dio la vuelta”.

Por su parte, el que fuera portero del Valencia contó que la pérdida del pequeño les ha unido más. “Yo creo que para los matrimonios, las situaciones extremas lo que hacen es poner de manifiesto la fortaleza o la carencia que tienen. En ese sentido, a nosotros nos ha unido mucho más. Yo siempre temía cuando dejara el fútbol qué iba a hacer con mi vida, pero coincidió justo que conocí a mi mujer y mi corazón cambió de posición. El vacío que me dejó el fútbol lo compensó con creces mi mujer. De alguna forma empecé a entender lo que era una familia”, sentenció.