Mónica Pont y el terrible accidente que casi le cuesta la vida

La modelo Mónica Pont sufrió un aparatoso accidente esquiando que casi le cuesta la vida. 'Sábado Deluxe' fue anfitrión de la modelo

La rodilla hinchada, operada, pronóstico de ocho meses de recuperación, un proyecto de película internacional que podría perder… Mónica Pont no está en su mejor momento. Una sesión en la nieve esquiando, afición que la modelo ha realizado toda su vida, casi acaba con la vida de Pont. Así lo ha contado en ‘Sábado Deluxe’, donde ha enseñado su maltrecha rodilla. “Me caí con tan mala pata que me caí de cara y mi rodilla rotó e hizo crack”, ha explicado con gestos muy gráficos, la modelo. Mónica Pont ha querido, además, relatar cual fue su momento de mayor pánico, el descenso en camilla por la ladera nevada hizo que la nieve se le metiera por entre las gafas y el casco, impidiéndole respirar: “¡Me estáis matando, me estáis matando!

"Tengo un proyecto de una película que es una coproducción entre España y América y todo esto se ha visto paralizado… No sé si podrán esperarme para hacer este rodaje", el accidente de Mónica Pont ha coincidido con una enorme oportunidad laboral. La modelo y actriz ha admitido que no sabe con exactitud que pasará con dicho proyecto. Además, se ha lamentado de tener que pasar por estos meses de "dependencia total" solo sentimentalmente hablando: "tengo amigos, pero no pareja que me cuide".