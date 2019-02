María Patiño contesta a los rumores de su relación con Jesús Janeiro

El supuesto affaire de María Patiño con Jesús Janeiro ha vuelto a salir a la luz tras la polémica con Belén Esteban. La presentadora de 'Socialité' ha querido poner fin a los rumores

“Tufillo machista y clasista”, así ha descrito María Patiño los rumores que la sitúan, desde hace años, en un supuesto affaire con Jesús Janeiro. La ruptura entre Belén Esteban y Jesulín de Ubrique, hace 20 años, ha vuelto a salir a la luz debido a la polémica grabación del torero por parte de Diego Arrabal. Desde entonces, las supuestas relaciones e infidelidades del diestro con personajes famosos de la prensa del corazón han estado en la palestra. Si Cristina Tarrega ha desmentido su romance con Jesulín, ahora le ha tocado el turno a María Patiño, presentadora de ‘Socialité’, programa en el que ha respondido a los rumores.

“Solamente veo un responsable y un culpable. No es Cristina Tárrega”, ha declarado Patiño. “Desde hace más de 20 años, este rumor, esta leyenda me viene persiguiendo. Cuando empiezas y eres vulnerable, te hacen sentir sucio”, comenzaba Patiño, admitiendo que en un momento “me afecto”. La presentadora ha señalado al culpable, Jesús Janeiro: “tú has mentido, torero, a tu entorno profesional. Había que convertir a la periodista (refiriéndose así misma) en una mujer despechada para restarla credibilidad. El único responsable eres tú, torero”.

María Patiño pone fin así a las distintas informaciones que la relacionaban sentimentalmente con el torero. La propia Cristina Tárrega admitió que ella lo había oído "es lo que me han dicho". Ahora, es la presentadora de 'Socialité' la que pone fin al culebrón. Al menos, a la parte que le toca.