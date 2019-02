Ver Galería Un desagradable incidente para Cepeda / Gtres.

El ex de 'Operación Triunfo', Luis Cepeda, ha sido captado soltando un manotazo en una discoteca ante una burla recibida. Unas imágenes que no dejan en buen lugar al ex de la academia, que tiene una complicada relación con las redes sociales

Luis Cepeda no se separa de la polémica. Si su paso por el concurso de 'Operación Triunfo' es recordado por su relación con Aitana Ocaña, que posteriormente se rompió fuera de la academia, ahora protagoniza un desagradable incidente en una discoteca. Luis Cepeda se encontraba la pasada madrugada del sábado 16 de febrero en Santiago de Compostela. Natural de Orense, el cantante estaba pasando unos días en su tierra. Junto a algunos de sus amigos, Cepeda ha acudido a un local de la zona para disfrutar de una salida nocturna. Para su mala fortuna, un joven ha querido gastarle una típica broma de internet: 'Cepeda Calvo'. Un auténtico meme que triunfa entre el sector más crítico con el cantante de la red. No te lo pierdas: ¡puedes observar la secuencia completa en nuestra galería! Luis Cepeda mira desafiante al joven que intentó gastarle la broma. Acto seguido, le suelta un manotazo. El incidente no pasó a mayores gracias a la intervención de uno de sus acompañantes, que separó rápidamente al chico de su amigo. Por su parte, Luis Cepeda no quiso más problemas continuando con la fiesta como si nada. No es la primera vez que la polémica asola a Cepeda en algo relacionado con internet. Recientemente, una solicitud por parte del cantante a sus seguidores para hacerle un cartel de su gira de conciertos sembró la ira de los más indignados.