Makoke contesta a la novia de Kiko Matamoros y abre más la puerta a Tony Spina

El divorcio se hará oficial el 14 de febrero, Día de San Valentín

Seis meses después de anunciar que se habían separado, Makoke y Kiko Matamoros ya tiene el divorcio. Un nuevo estado que, casualidades del destino, se hará oficial en el Día de San Valentín. A pesar de que la rubia llevaba tiempo esperando el día de la firma tras “muchos años sin ser feliz”, en sus propias palabras, ha contado en la revista ‘Lecturas’ que, en el momento de hacerlo, se le humedecieron los ojos. Si bien ahora asegura que ya no siente nada por el colaborador televisivo, no pudo evitar emocionarse un poco cuando se mencionó el día de su boda.

Sin embargo, afirma que le sigue queriendo y aprovecha la entrevista para darle un consejo, que se quiera más para no echar a perder su imagen pública. Sobre su relación con Cristina, Makoke sigue insistiendo en que no es el tipo de mujer que le va a su ya exmarido. “No le pega a Kiko”, dice, ignorando los planes de la pareja, que hace unos días desveló que no descarta tener un hijo en el futuro.

Lo que la empresaria quiere ahora es vivir tranquila y, para ello, espera que Matamoros le devuelva las llaves de su casa para tener más intimidad. Según cuenta, en una ocasión entró sin avisar, provocando un momento “incómodo”. Aunque reconoce que ahora le manda un mensaje para informarle de que va a pasar por allí, lo que realmente quiere Makoke es que Kiko se lleve sus cosas y le devuelva las llaves.

Mientras que el padre de su hija Anita sale de su vida, Tony Spina se está convirtiendo en alguien imprescindible para ella, mucho más desde la mudanza del ex viceverso a Madrid. A pesar de que a día de hoy entre ellos no hay nada más que una buenísima amistad, no descarta que en futuro den un paso más. "Es el hombre perfecto", dice sobre el italiano, con quien "todavía" no tiene una relación. "Que pase lo que tenga que pasar", sentencia.