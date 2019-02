Lourdes Montes: “Eva González y yo no hemos tenido ningún problema en la vida”

Mucho se ha hablado de la supuesta mala relación entre Lourdes Montes y Eva González pero la mujer de Francisco Rivera corta de raíz los rumores y explica los motivos por los que todavía no conoce a su bebé recién nacido

¿Existe una mala relación entre Lourdes Montes y Eva González? Diferentes voces de la crónica social han asegurado en los últimos días que las concuñadas no se podían ni ver y que la esposa de Cayetano Rivera ni tan siquiera conoce todavía a su sobrino recién nacido. Con el fin de atajar los rumores, la mujer de Francisco Rivera ha salido al paso durante un evento del que ha sido imagen este mismo miércoles, junto a Saúl Craviotto.

Lourdes Montes habla muy claro del asunto y mantiene que entre ellas está todo perfecto: “Desmiento cualquier tipo de mala relación, no hemos tenido ningún problema en la vida”. La diseñadora echa la culpa al trabajo de que todavía no conozca al pequeño Curro: “Eva, la pobre está sin parar de trabajar, le ha pillado con el comienzo de ‘La Voz’. Nos mandamos mensajes y fotos, pero no ha podido verle. No se va a parar el mundo porque uno nazca”.

Tras su tajante manera de acabar con las especulaciones, Lourdes Montes ha hablado sobre su nuevo hijo y ha reconocido que ha zanjado un debate con su marido: “Finalmente se va a llamar Curro, Francisco lo ha aceptado”. Sobre el parecido, la sevillana considera que “Al nacer era un Rivera, pero ahora no sabemos a quién se parece”.

También ha desvelado el importante papel que está jugando Carmen, su primera hija, en el cuidado de su hermano: “La niña está como loca con su hermanito. Ella se cree mayorcísima y quiere hacer todo. Sigue siendo la reina de la casa, los celos quizás vendrán más adelante”. En este apartado, Lourdes ha dejado la puerta abierta a completar la familia próximamente: “Intentaré convencer a Fran de tener un tercer niño, pero ahora mismo ni me planteo otro embarazo”.

El miedo de Lourdes Montes

La andaluza también ha tratado la especial vuelta a los ruedos que protagonizará Francisco Rivera junto a su hermano Cayetano y su primo Canales Rivera. En más de una ocasión ha comentado el pavor que tiene a que su marido se ponga delante de un toro y le pueda pasar algo. ¿Cómo asume este retorno del diestro? : “Son festivales que no tienen nada que ver con una corrida importante. Preferiría que no, pero dentro de lo malo esto es lo más leve, el miedo ese es de por vida y no se va”.

Por último, Lourdes Montes ha querido valorar la participación de Kiko Rivea en GH DÚO: "Están muy bien los dos, Irene está estupenda porque ese cambio no ha tenido que ser fácil y lo está haciendo fenomenal". Eso sí, guarda silencio sepulcral cuando se le pregunta sobre los problemas de Kiko Rivera con la adicción a las drogas en el pasado.