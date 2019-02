Laura Matamoros ha dado su opinión sobre el enfrentamiento público de Makoke y Kiko, ya ex matrimonio. Laura señala a Makoke como la responsable

Laura Matamoros y Makoke nunca han conectado. La que fue durante 20 años pareja (dos de ellos mujer) de Kiko Matamoros y su hija siempre mantuvieron una cordialidad muy frágil. Laura, durante su ‘Gran Hermano VIP’ que la coronó como estrella, atacó a la mujer de su padre. Ahora, tras estallar la guerrra en la tregua Makoke-Kiko, Laura no ha dudado en arremeter contra la modelo en ‘Viva la Vida’: “quien provoca la situación es Makoke, mi padre no se ha sentado en un ‘Sábado Deluxe’ a hablar de ella”.

Aún así, Laura tampoco ha salvado de todo a su padre, puesto que la situación le “produce vergüenza”. “No es agradable, no lo paso bien”, ha señalado la ganadora de ‘Gran Hermano VIP’. Muy cercana a su padre, habiendo sido su gran apoyo en su ruptura con Makoke, ha sido muy clara sobre el panorama actual: “ni se hablan, después de esto que hemos visto no tienen relación”. De Makoke, cree que Cristina no anda tan desencaminada: “las reacciones que tiene, no sé si despechada, pero dolida evidentemente”.

Por última Laura Matamoros ha querido mandar un mensaje tanto a su padre como a Makoke. "Se pueden llegar a hacer mucho daño los dos. No es sano para nadie", ha finalizado. Por ahora, Kiko parece haber rehecho su vida con Cristina, mientras que Makoke sigue su tira y afloja con Tony Spina, con quien tuvo una gran afinidad en su paso por la casa de Guadalix de la Sierra.