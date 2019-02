El dj no tuvo reparos en contar, entre risas, que abandonó a dos chicas en una carretera durante un viaje a Valencia.

Kiko Rivera está utilizando su participación en ‘GH DÚO’ para revelar sus secretos más oscuros. Tras hacer público que durante un tiempo fue adicto a las drogas, el hijo de Isabel Pantoja no ha cesado de añadir detalles de la que fue la etapa más sórdida de su vida. Durante una conversación con Antonio Tejado, Kiko quiso contar algo que le sucedió durante una de sus noches locas. Episodio que, lejos de avergonzarle, parecía resultarle muy divertido, a juzgar por las carcajadas que esbozaba al contarlo.

“Yo salí de fiesta una vez con un amigo y dos muchachas. Serían las cuatro o las cinco de la mañana y se me ocurre decir: ‘Vámonos para Valencia'”, decía el dj, que seguía contando: “las dos chavalas iban dormidas y ya en la carretera una de ellas se despertó y comenzó a gritar. La muchacha cogió del cuello a mi amigo preguntando quiénes éramos nosotros”. Pero la anécdota no quedó ahí, el hijo de la tonadillera relató entre risas qué es lo que él y su amigo hicieron con las dos jóvenes que llevaban en su coche. “Las dejamos en la cuneta allí y nos fuimos. Se quedaron en una gasolinera, le dijimos: ‘Bájate a beber agua. ¡Ahí te quedas, ya no gritas más! y nosotros nos fuimos a Valencia’“, narraba el creador de ‘Quítate el top’ ante la escandalosa carcajada de Antonio Tejado.

Este testimonio ha hecho arder las redes sociales, y es que son muchos los que consideran inadmisible que Kiko Rivera trate de este modo la peculiar anécdota. "Machista", "miserable" o "imbécil de manual", son algunos de los piropos que los seguidores del formato dedican al concursante. Unas palabras, las de Kiko Rivera, que podrían jugarle una mala pasada de cara a la competencia. Si hace algunas semanas el hijo de Isabel Pantoja parecía ser uno de los firmes candidatos al triunfo, después de esto son muchos los que cuestionan su permanencia en la casa de Guadalix de la Sierra.