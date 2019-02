Kiko Matamoros ha respondido a las críticas de Makoke sobre Cristina, su nueva novia. El 'defensor de la audiencia de Sálvame' ha querido dar su opinión en el programa

Kiko Matamoros ha acudido a ‘Sálvame’ para su sección semanal. ‘El club del espectador’ ha tenido, una vez más, a su anfitrión como protagonista. Las palabras de Makoke sobre Cristina, su nueva novia, en una reciente entrevista con ‘Lecturas’, han sido contestadas por Kiko. “Tengo una hija con Makoke, no voy a entrar en debates, cada uno que respete a sus hijos a su manera”, ha dicho, sobre Anita Matamoros, la hija que tuvieron en común en su relación que duró 20 años. “Lo que es más conveniente para mi es no emitir ningún juicio de esa entrevista, me iba a arrepentir”, así de claro ha comentado Matamoros su opinión sobre la famosa portada.

“No sé si me ha faltado al respeto, ha hecho juicios injustos…”, ha dejado caer Matamoros sobre su ex: “ella sabrá porque lo dice”. La tensión se ha palpado en el ambiente con Matamoros observando las palabras de Makoke. “De verdad, me produce pena, no esperaba que se produjera en esos términos. Es incongruente, ella salió primero (en relación a su portada con Tony Spina)”, ha dicho sobre su ex.

“Yo llevo una vida normal, me levanto a las ocho de la mañana, desayuno, voy a entrenar y luego a mis asuntos. Cinco de los siete días de la semana”, ha comentado respecto al supuesto estilo de vida complicado que Matamoros llevaría según Makoke. Para la modelo, su ex llevaba una vida más tranquila cuando convivía con ella.

¿Se casará Matamoros?

"Tengo que pensármelo, no habéis sido muy buenos conmigo. Tengo que pensar la lista", Kiko Matamoros ha comenzado su intervención anunciando que se casará el próximo 21 de junio. Aunque todo parece una clásica ironía del colaborador, ha dejado algún que otro detalle de su gran día. "Es posible que en 'Oh my club' celebre algo, el día anterior, mi despedida de solteros con una 'big band' en condiciones", ha afirmando sonriendo Matamoros.