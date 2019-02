Kiko Matamoros ha acudido por primera vez a un photocall junto a Cristina Pujol, su novia. Acaramelada, la pareja ha presumido de amor y ha comentado sus intenciones de pasar por el altar muy pronto

Kiko Matamoros se ha mostrado radiante en el primer photocall que el colaborador de ‘Sálvame’ ha realizado junto a su novia, Cristina Pujol. Totalmente asentados pese al escaso tiempo de relación, la pareja no ha dudado en reflejar sus intenciones de casarse. El propio Matamoros lo había dicho durante la semana en su programa, pero ahora se ha vuelto a reafirmar negando que se tratase de una broma: “como me ha salido tan mal después de 18 años me caso y a los dos estoy separado y divorciado pues lo hago al revés: me caso muy prontito y así disfruto de 18 años de bonita relación”. Sin embargo el bombazo llegaría con las primeras palabras de Cristina en un acto promocional: “pienso que está despechada y dice muchas tonterías”, ha dicho sobre Makoke y sus palabras acerca de que su ex no estaría enamorado.

“Mira como lloro”, se jactaba Matamoros sobre el tema, aunque añadía que respetaba la opinión de su ya ex mujer. “El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, ha comentado el colaborador de ‘Sálvame’ sobre la poca fidelidad que Makoke señaló sobre él. Además, Kiko se ha mostrado triste acerca del poco respeto que su ex está mostrando con él: “quiero que sea feliz”. ¿Con Tony Spina? Matamoros afirma que le da absolutamente igual.

"No se va a arreglar nunca, somos mayorcitos los dos para saber lo que hemos hecho. No tengo capacidad para perdonar determinadas cosas", ha dicho sobre su relación con Diego Matamoros, su hijo con el que ha protagonizado brutales enfrentamientos públicos. Parece que, en el caso de que sí haya boda el 21 de junio, no veremos una bonita escena familiar en el clan de los Matamoros.