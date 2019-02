Este martes se han conocido más detalles de la famosa presentadora con la que supuestamente Jesulín tuvo algo en el pasado.

Las grabaciones de Jesulín de Ubrique que desempolvó hace unos días el programa ‘Sálvame’ están trayendo al presente su polémica ruptura con Belén Esteban y sus supuestos devaneos amorosos. El pasado lunes, se hizo referencia en el citado plató a la posible identidad de una periodista con la que el diestro podría haber tenido “algo” tras romper con la madre de su hija mayor, colaboradora del programa en cuestión. El morbo estaba servido con las pistas que, con cuentagotas, se iban poniendo sobre la mesa a lo largo de la tarde. Presentadora de Mediaset, rubia y colaboradora en la actualidad de ‘El programa de Ana Rosa’ fueron las más destacadas. La quiniela empezaba a resultar cada vez más sencilla.

Una última referencia sacada a la palestra por la propia Belén dio la pista definitiva: la aludida denunció en el pasado al paparazzi Diego Arrabal por la misma insinuación pública y le ganó 40.000 euros en los tribunales. Las sospechas terminaron de confirmarse un día después cuando Cristina Tárrega se presentó en el plató para dar la cara y zanjar las especulaciones, como ya hizo nueve años atrás. Ella era la presentadora en cuestión.

Cristina lo negó públicamente en el 2010 durante una entrevista concedida al extinto ‘¿Dónde estás corazón?’. Tras revelar que Jesulín no era su tipo de hombre, la entonces presentadora de ‘Territorio comanche’ bromeó con que incluso su madre le había llegado a preguntar si había sucedido algo entre ellos, pero nada más lejos de la realidad. Ella desmintió de forma categórica que Jesulín no estaba en su lista de conquistas y también quiso recalcar que nunca había sido “mujer de una noche, sino de relaciones largas”. La misma versión que ha mantenido ella misma este martes en ‘Sálvame’: “en mi casa no lo están pasando bien porque no es verdad. En su momento se dijo algo muy feo. Yo a Jesulín le he visto cinco minutos (…) A Diego le demandé porque era mi honor”. “No conozco a ese señor de más de una vez. Debería de ser él el que dijera las mujeres con las que ha estado y con las que no”, ha añadido.

Tárrega ha abandonado el plató dolida y ha sido instantes antes de que se fuera, cuando se ha conocido el nombre de la otra famosa presentadora con la que también se ha llegado a relacionar a Jesulín. Según parece, fue la propia Cristina la que, fuera de cámaras, desveló que María Patiño sí había estado con el torero. Unas palabras que ella no recordaba y que ahora desmiente. “Ni ella ni yo”. La propia Patiño ya hizo la negación propia en su día ante insinuaciones de la mismísima María José Campanario.

La tercera periodista con la que se relacionó a Jesulín

La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ y María Patiño no son las únicas periodistas con las que se ha llegado a relacionar a Jesulín en los últimos años. Eso sí, se trata de un rostro mucho menos conocido. Sonia Gil fue una reportera que, según desveló el programa ‘Vuélveme loca’ en el año 2010, pudo hacer peligrar la relación entre Jesulín y María José Campanario. Ambos se conocieron cuando ella cubría la actualidad en la famosa puerta de ‘Ambiciones’ y entonces se llegó a decir que esta recibía trato de favor por parte del diestro, quien parecía prendado por la periodista. Tiempo después, la propia Sonia acudió a un programa para negar romance alguno con el afamado torero de las mujeres.● | [LEER MÁS: Belén Esteban: “quisimos ser padres para que me aceptaran”]