El diestro homenajea la figura de sus progenitores compartiendo en su cuenta de Instagram algunas imágenes de la boda de Paquirri y Carmina Ordóñez que despiertan la admiración de sus seguidores

Este próximo 16 de febrero se cumplirían 46 años desde que la basílica madrileña de San Pedro acogiese una de las bodas más mediáticas, la celebrada entre Paquirri y Carmina Ordóñez. Once meses después nacería el primer hijo del matrimonio, Francisco Rivera, quien ha querido recordar de manera muy emocionante a sus padres tres días antes de llegar a tan bonita efeméride.

El fallecimiento de sus progenitores dejó al torero huérfano pero ambos han tenido siempre un lugar privilegiado en el corazón y pensamiento del mayor de los hermanos Rivera. Lo ha demostrado por activa y por pasiva y este año no iba a ser menos. Francisco ha compartido algunas imágenes de la boda de sus padres y de su propio nacimiento.

Dos publicaciones con las leyendas: “Llamarlo amor de hijo . Pero ¿se puede tener unos padres más guapos?” y “Se os echa mucho de menos a los tres”, en referencia a su abuelo Antonio Ordóñez, que llevó al altar a su hija aquel maravilloso día. Sus seguidores han reaccionado con agrado a los post de Francisco y su timeline se ha llenado de mensajes de elogio.

Si hay unas personas a las que Francisco Rivera tiene presentes cada día de su vida, esas son Carmen Ordóñez y Paquirri. No hay día que no se acuerde de ellos y es habitual que comparta imágenes en su cuenta de Instagram. Sin embargo, hay instantáneas que quizás el propio torero no recuerda. Hablamos de esas fotografías pertenecientes al álbum más íntimo de la familia y que recogen momentos verdaderamente especiales y emotivos para Francisco.