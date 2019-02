Francisco Rivera rompe una lanza a favor de su hermano Kiko

Francisco Rivera, por primera vez en la historia, ha atendido a los micrófonos de 'Sálvame' mediante una conexión en directo

“A Jorge Javier lo quiero mucho”, así ha comenzado su primera intervención Francisco Rivera en la historia de ‘Sálvame’. El hermano de Kiko Rivera ha querido valorar el concurso del Dj en ‘GH VIP’. “Creo que ha sido muy valiente. Si no lo has vivido, no lo has conocido… Es una enfermedad como puede ser el cáncer. Donde entra destroza la familia”, ha comentado sobre la confesión de Kiko acerca de sus pasadas adicciones. Además, ha tenido muy buenas palabras para su cuñada: “Irene es una monada de niña, están haciendo un concurso fantástico”.

“Que Kiko diga que ha estado dentro, que es un horror y que ha salido es un mensaje que no tiene que caer en saco roto”, ha declarado Francisco. El torero también ha querido destacar “el valor que tiene y lo valiente que ha sido para ayudar a quien lo necesite”. “De quitarse el sombrero”, ha resumido. “Esas cosas no es un tema que salga un día merendando, se habla en clave… los que están dentro les cuesta. Tú tienes que estar ahí pendiente, apoyarles, enseñarles que no es el camino. Poquito a poco eso va saliendo, es un proceso lento“, ha descrito sobre cómo se enteró del problema de Kiko. Sin dudar, ha señalado a la persona clave en el proceso: “Irene ha sido el gran pilar donde Kiko se ha apoyado”.

Desmiente la mala relación entre Eva y Lourdes

"Se dicen tantas cosas… Qué quieres que te diga. ¿Estas cosas de dónde salen? Tienen una relación normal, totalmente familiar, Eva es fantástica", así ha respondido Francisco a la supuesta mala relación de cuñadas que tendrían su mujer y la presentadora de 'La Voz'. "Están más en contacto Lourdes y Eva que Cayetano y yo", ha confirmado entre risas a los colaboradores de 'Sálvame' Francisco Rivera.