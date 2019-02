Ana Guerra, acusada de hacer un feo un fan

El romance de Ana Guerra y Miguel Ángel Muñoz sigue dando que hablar. La cantante de ‘Operación Triunfo’ y el actor nunca han querido confirmar más que su felicidad. Imágenes, la pareja cazada en redes sociales, y otros motivos hacen que solo falte la confirmación oficial. Sin embargo, esta sutileza podría haber causado un gran feo por parte de Ana Guerra a un fan. Así lo aseguran las redes sociales, donde una seguidora de la cantante se acercó a ella cuando estaba con su novio. Pese a pedirle la típica foto con la estrella de ‘Lo Malo’, esta rechazó realizar la imagen debido a que solo lo hace cuando estaba trabajando. Eso sí, Miguel Ángel sí accedió a fotografiarse con la fan, según cuenta el usuario.

La madre de mi amiga se ha encontrado con Ana Guerra, le ha pedido una foto y esta le ha respondido que no, que no le gusta, que quiere respeto y que solo se hace fotos cuando trabaja.

(Cuando hay cámaras delante debe ser, vaya)

Ana Guerra is over

— David (@DavidRobMor) 16 de febrero de 2019