Álexis, hijo de Edmundo Arrocet, habría estado acosando a su padre y amenazándole con contar detalles de su vida con María Teresa Campos.

Edmundo Arrocet, más conocido como ‘Bigote Arrocet’, ha querido salir al paso de la polémica con su hijo Alexis. El medio ‘Corazón TV’ publicó una información que señalaba el acoso del hijo al humorista. Según el citado medio, Arrocet habría dejado de mandarle un sustento económico, por lo que habría decidido conceder una entrevista para desvelar detalles íntimos de la vida de su padre y de María Teresa Campos, su pareja. “Mi hijo es mi hijo, que el diga lo que quiera, la libertad para decir lo que uno quiera es importantísima“, ha contestado Arrocet durante el transcurso de una gala, donde ha enseñado su nueva colección de ropa.

“Por supuesto lo perdono. Un niño que no lo he criado yo, soy su padre biológico. Tiene 40 años y lo crió un papá desde los dos años”, ha señalado en relación al supuesto acoso. Pese a todo, Arrocet sí ha admitido que “es super extraña su actitud pero le perdonaré toda la vida”. ¿Preocupación? Ninguna: “no creo, no sé que puede decir de María y de mí, estoy super tranquilo”.

En la información del supuesto acoso, se señalaba la intención de Alexis de intentar ir a 'Supervivientes', como ya habría intentado en ediciones anteriores. "Si va a 'Supervivientes' algo tendrá de mis genes que le guste ser aventurero", ha señalado con su sentido del humor Arrocet, que disfrutó enormemente de su aventura en la isla. "A medida que uno va hablando y conociendo las cosas se van puliendo. Tiene una mamá maravillosa, tiene mucha suerte de tenerlo por papá", finalizaba, intentando abrir una vía de diálogo con su hijo.