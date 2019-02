María Jesús Ruiz ha tomado una decisión y ha querido comentarlo con sus seguidores y con la audiencia. No te pierdas el hecho que cambiará por completo la casa de 'GH Dúo'

La modelo María Jesús Ruiz ha estado siempre en el candelero de ‘GH Dúo’, nominada en varias ocasiones, la audiencia le ha dado el apoyo en todas y cada una de ellas. Ahora, la modelo, ha tomado una drástica decisión: María Jesús ha roto con Antonio Tejado. Así lo ha contado en su blog personal de la casa de Guadalix de la Sierra. “Hoy he tomado la determinación de cortar por lo sano con una situación que no siento que me vaya a aportar nada más que una pasión”, ha escrito María Jesús. Eso sí, se ha deshecho en halagos para el que ha sido su novio: “sé que es una persona increíble, súper divertida y como amigo es mejor. Pero mi situación interior no desea nada más y así se lo he dicho”.

Aunque ha realizado estos comentarios, Antonio Tejado y María Jesús siguen teniendo momentos cariñosos, lo cual le ha valido a la modelo varías críticas por parte de sus compañeros. Carolina Sobe, por ejemplo, ha dejado claro que no le parece bien que juegue con el sobrino de María del Monte. “Siento que me estoy fallando a mí misma, a mis sentimientos si sigo con un cortejo que puede ilusionar más de la cuenta a alguien y así no soy yo”, reflexionaba María Jesús.

"Así que ya que he sido totalmente franca me siento muchísimo mejor. Aquí hay gente maravillosa y quiero disfrutar de todos mis compañeros del mismo modo", finalizaba su blog María Jesús. Ahora solo queda una cosa por conocer: ¿durará la decisión drástica de la modelo?