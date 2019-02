Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez aprovechan cada minuto que tienen libre para decirse lo mucho que se aman en las redes sociales y claro, el día de San Valentín no podía ser menos. Aunque no han hecho su alarde habitual, la de Jaca no dejó pasar la oportunidad y compartió varias Stories en su perfil de Instagram en las que desvelaba el gran regalo que le hizo su novio: un concierto privado de uno de sus cantantes favoritos.

La sorpresa tuvo lugar el pasado sábado en la casa que la pareja tiene en Turín, donde el artista canario Tutto Durán, del que Georgina es fan desde hace años, cantó para la pareja y algunos amigos.

“Estaré eternamente agradecido a estas dos personas @georginagio @cristiano. Agradecido por confiar en mis canciones por segunda vez, por abrirme las puertas de su casa y dejarme entrar en su gente y hacerme sentir uno más, agradecido por querer ayudarme de corazón, puedo confirmar que no son solo grandes celebridades, son grandes corazones, mil gracias 🙏❤️”, escribió en su cuenta de Instagram Tutto, donde compartió varias fotografías del día.

Poco después de darse a conocer de la mano de ‘Gran Hermano VIP 5’, el cantante reconoció en una entrevista que le debía gran parte de su éxito a Cristiano Ronaldo, que había subido un vídeo a las redes sociales con su música de fondo. “Yo se lo he agradecido por las redes, para la canción fue un empujón importante lo de Cristiano. Parte de la culpa de que el tema sea Disco de Oro la tiene él por colgar aquel vídeo. A partir de ahí, se notó mucho la repercusión de la canción incluso en Estados Unidos o México, porque todo lo que hace Cristiano fuera del terreno de juego tiene relevancia mundial”.

Sin embargo, esto no es lo único que les ha unido en los últimos meses. Tiempo después se comenzó a relacionar a Tutto Durán con la cuñada de Cristiano, Ivana Rodríguez, con quien se intercambiaba muchos 'me gusta' en las redes sociales. Sin embargo, y pese a que muchos querían ver ampliada la ya numerosa familia del futbolista, el canario se encargó de desmentirlo compartiendo a su vez una fotografía con su hijo en la que también comentaba su pareja: "¡Muero de amor por los dos hombres de mi vida!".