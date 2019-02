Son la pareja del momento, Antonio Tejado y María Jesús Ruiz pasean su amor por 'GH Dúo' pero en las últimas horas no todo es color de rosas. Su encuentro con Candela y la actitud de Jorge Javier Vázquez han dejado a Tejado preocupado por su relación

El amor está en el aire… pero nunca te fíes en la casa de Guadalix de la Sierra. ‘GH Dúo’ ha amanecido agitado tras la reciente expulsión de Fortu. Antonio Tejado se vio las caras con su ex, Candela. Un enfrentamiento que ha pasado factura al sobrino de María del Monte. Pese a haberse ‘casado’ hace apenas 48, Tejado está planteándose su relación con María Jesús Ruiz. Lejos quedan los momentos de fogosidad, las caricias infinitas y las declaraciones de amor. Jorge Javier Vázquez trató a la modelo como ‘novia’ de Tejado. Algo que le ha afectado profundamente. “Voy a hablar con ella. A mí no me está viniendo bien esto, no me está haciendo bien”, comentaba Tejado a sus compañeros.

La frustración se reflejaba en la cara de Antonio Tejado, especialmente preocupado por las declaraciones de Candela en el exterior tras su tenso encuentro por San Valentín. Ha acudido junto a María Jesús y no se ha visto ni un ápice de su complicidad. “Estoy rayado y cada vez estoy más cansado. Siempre me lo echo todo yo a la espalda y cargo yo, y paso”, le ha espetado a la modelo. Por su parte, María Jesús ha finalizado la conversación con una advertencia: “te vas a cargar una semana de concurso, nada más te lo estoy diciendo, tú veras lo que haces”.

La relación entre María Jesús y Antonio surgió tras la expulsión disciplinaria de Julio Ruz. La marcha del ex de la modelo junto a la expulsión de Candela dio vía libre al romance que está marcando la casa de 'GH Dúo'. Pese a que ya han tenido sus diferencias, esta crisis es la primera como pareja. ¿Volverán a desprender el romanticismo y la chispa de la última semana? Ni Antonio ni María Jesús parecen tenerlo claro.