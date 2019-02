Bertín Osborne ha acudido a 'Sábado Deluxe' para repasar diferentes temas y emocionarse al hablar de su hijo, que sufre una lesión cerebral. El presentador no ha podido evitar emocionarse con algunos recuerdos de su hijo

Bertín Osborne, hombre de televisión, se ha sentado en el plató de ‘Sábado Deluxe’ donde ha dado la última hora del estado de su hijo, que nació con una lesión cerebral. “Kike es un angelito”, resumía con una gran sonrisa dibujaba en su rostro. La mala noticia que ha tenido que relatar el presentador es el mal trago que su hijo tuvo que pasar. Tras pasar una larga operación para recuperar movilidad en las piernas sucedió otro accidente: “le quitaron la escayola, y de repente un día, empezó a chillar, pensamos que era un calambre… Tenía el fémur roto”. Además, Bertín ha admitido cual es el mayor de sus miedos: “tienes que tener claro que esto es para siempre. Me preocupa cuando no esté yo o su madre. Me da terror que será de él cuando no estemos nosotros“, ha admitido, visiblemente emocionado.

“Me parece una idea maravillosa la película ‘Campeones’ para darles visibilidad”, ha comentado Bertín sobre las personas con diferentes capacidades. “Yo siempre con optimismo. Me lo enseñó mi madre. Hasta a las malas noticias búscale el lado positivo”, ha admitido Bertín Osborne: “tenemos un callo hecho”. El presentador ha querido romper una lanza a favor de su mujer, Fabiola, que está al cargo de su fundación: “la capacidad de sacrificio que tiene una madre no la tiene un padre, es la verdad.

Su faceta seductora

Ha llegado el momento más temido por Bertín Osborne. Las “más de 1000 mujeres” con las que ha tenido relaciones íntimas podrían ser muchos más, según el propio presentador. Eso sí, Bertín ha querido quitarse de encima algunos de los rumores más conocidos de sus conquistas, como el que le relacionaba con Alicia Koplowitz. Bertín ha admitido que su ídolo, en ese aspecto es Papuchi, el padre de Julio Iglesias, que gestó su fama de conquistador hasta el final de sus días. Sobre las novias que le ‘robó’ al cantante, Bertín ha preferido no soltar prenda.

¿El lugar donde mejor se lo pasó Bertín Osborne? El presentador no ha tenidp ninguna duda: Miami. En su época en los Estados Unidos Bertín vivió sus años de mayores conquistas. De tal palo tal astilla, puesto que el presentador también ha comentado cómo todavía su padre trata de ligar con todo tipo de chicas: "'si el no ya lo tengo', me dice".