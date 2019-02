La sucesión de momentos en ‘familia’ que se puede apreciar en este vídeo no deja lugar a dudas, los Janeiro nunca tuvieron intención de acoger a Belén como una más

Belén Esteban siempre acusó a la familia de Janeiro de haber sido los causantes de su ruptura con Jesulín. Les acusó de hacerla sentir sola cuando todos convivían en Ambiciones, la finca que el torero tenía en Cádiz y que compartía con sus padres y hermanos.

Ahora LOOK ha recopilado una serie de imágenes de 1998, cuando la pareja llevaba tres años de relación y todavía no había nacido su hija, en las que se pone de manifiesto que, aunque iban y venían juntos de cara a la galería, si se indaga un poquito más, no es difícil ver lo apartada que estaba Belén de todos ellos. ¡No te pierdas las imágenes y dale al play!

Durante unas vacaciones en Marbella, en la inauguración del barco Jesulín I, en el tendido de la plaza en un festival benéfico, a la salida de una corrida… haz click en el vídeo para recordar aquellos momentos y analizar los pequeños detalles que hace 21 años pasaron desapercibidos.