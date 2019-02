Belén Esteban, harta de la polémica con Jesús Janeiro: “la culpa es del torero”

Belén Esteban ha querido defenderse de los últimos acontecimientos en 'Sábado Deluxe'. La colaboradora se ha mostrado especialmente cansada y harta de la situación con Jesús Janeiro

Belén Esteban está totalmente harta. La situación con Jesús Janeiro está fuera de control. En ‘Sábado Deluxe’, la ‘princesa del pueblo’ ha mostrado su tristeza e indignación por las nuevas imágenes y comentarios que se conocen día a día en su ruptura, hace 20 años, con Jesulín de Ubrique. Especialmente dolida con el supuesto lanzamiento de cuchillos contra el diestro: “tengo suegros que me adoran, pero si escuchan esto van a pensar que voy a maltratar a su hijo”. “Que tire cuchillos… es que es alucinante“, repetía la colaboradora. Además, ella no tiene dudas de quien tiene la responsabilidad: “la culpa es del torero y de la madre”.

La situación ha llegado a tal punto que la colaboradora ha amenazado con no participar en tertulias del tema. “En el momento en el que escuche otra cosa más… le he prometido a mi madre que nunca más. Si se habla de este tema Belén Esteban se va del plató“, ha espetado con dureza.

Especialmente enfadada ha estado Belén Esteban por una afirmación surgida en ‘Viva la Vida’: “en mi vida he llamado yo criada a nada”. En el tema de las numerosas amantes de Jesulín que están surgiendo en los últimos tiempos, Belén no lo ha dudado: “solo he conocido a una, la del bautizo, que por cierto vaya mierda de decoración”.