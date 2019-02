Este miércoles Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, se ha convertido en una de las grandes protagonistas al saberse que ha pasado a formar parte de la plantilla de Mediaset, la cadena en la que trabaja su madre. Si buen su sección no tiene nada que ver con la de la presentadora, pues está haciendo unas prácticas en el departamento financiero, han sido varios los que han pensado que su fichaje es fruto de un enchufe.

Para evitar las especulaciones, Anna ha compartido varios vídeos en su cuenta de Instagram en los que ha desvelado todos los secretos de su puesto, dejándolo todo muy claro.

“Nunca hablo de estos temas, pero estoy leyendo muchos mensajes y me habéis pillado que os voy a contestar. Sí, estoy haciendo unas practicas en Mediaset, llevo dos semanas, estoy en el departamento financiero y estoy aprendiendo un montón”, comienza diciendo la influencer.

“También estoy leyendo que si me pagan mucho, que si es enchufe… A ver, hay más becarios que también están estudiando en mi universidad, ¿casualidad? A lo mejor si fueran de otra universidad… Pero no, son de la misma y de la misma carrera. El criterio a seguir es el mismo, entonces no es que me hayan metido porque sí. Yo he entregado un currículum, he pasado una entrevista como todo el mundo y ya está, estoy haciéndolo lo mejor que puedo”.

Sobre el salario, Anna, uno de los temas más espinosos, la joven no ha tenido problemas en desvelar que no está cobrando nada. “No me pagan nada, son unas becas, yo sigo en la universidad, no he terminado y ellos tienen que firmar todos los papeles, no es que yo haya decidido estar aquí y ya”, cuenta.

“Estoy cumpliendo unos horarios y unas obligaciones como todo el mundo, no quiero que penséis que es enchufe. De hecho, no tendría que hacer prácticas, podría hacer asignaturas, pero las hago porque quiero aprender y, de hecho, estoy haciéndolo. Mediaset tiene es una empresa muy grande, tiene un montón de sociedad cotiza en bolsa y creo que era muy buena opción para aprender. Y como es tan grande luego si quiero hacer otras cosas pues poder moverme”, sentencia.