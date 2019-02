Sale a la luz una amante de Jesús Janeiro en plena relación con Belén Esteban

El programa de televisión 'Viva la Vida' ha hablado con una amante del torero Jesús Janeiro durante su noviazgo con Belén Esteban hace 20 años

Un día después del anuncio de Jesús Janeiro, más conocido como Jesulín de Ubrique, de su gran vuelta a los ruedos, el diestro tiene que torear un nuevo miura en su vida personal. Una ex amante de Jesús asegura haber mantenido un noviazgo con él mientras Belén Esteban estaba en su vida. Una revelación del programa ‘Viva la Vida’ cimentada en unos antiguos audios del torero. “Grabaciones que no han salido antes a la luz”, ha explicado Natividad Expósito, la que fue amante de Jesús. “Me dijo que no tenía novia”, ha apuntillado: “para mi punto de vista… nunca me consideré amante de nadie. Era mi novio”. Según su versión, ella comenzó su relación con Jesulín en julio 1996, fecha en la que Belén ya estaba con el torero.

En unos audios aportados por el programa, se escucha a Jesús intentando continuar su relación con Nati: “pa’lante”, afirma el torero. “Me extraña que tires la toalla así de repente”, se lamentaba el diestro. Unas frases en las que Jesulín parece tener claro lo que siente por Natividad: “lo que sí te digo es que no estoy jugando contigo”, para después añadir: “he hecho cosas que no he hecho por ninguna mujer”. Nati no ha dudado en señalar que Jesús sí se rió de Belén Esteban, como hizo con ella.

Por si fuera poco, Natavidad ha ofrecido al programa nuevos audios inéditos de sus conversaciones con Jesulín de Ubrique. "Ahí hasta me pide matrimonio", ha desvelado la mujer. Eso sí, se ha negado a, de momento, desvelar el contenido de las grabaciones. Según su versión, ella dejó al torero al enterarse de su relación con una periodista de Mallorca. Esta sería la prueba definitiva de la traición de Jesús Janeiro a Belén Esteban.