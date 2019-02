Amador Mohedano, sobre su ruina económica: “el culpable soy yo”

Amador Mohedano ha atendido a 'Viva la Vida', donde ha relatado su actual situación económica, que es muy complicada. "Soy el culpable", ha admitido

La ruina económica de Amador Mohedano ha copado los titulares de los últimos tiempos. El hermano de la fallecida Rocío Jurado ha admitido en ‘Viva la Vida’ que ha llegado a un acuerdo con Hacienda. La entidad se quedará con su mitad de la finca de la ‘más grande’, así Amador estará en paz con la agencia tributaria. “Llevo un mes y medio sentándome con Hacienda, dándome explicaciones”, explicaba, antes de asumir que él es el “único culpable”. “Yo no he dicho lo de la ruina, llegó un momento que toqué fondo”, decía Amador, muy abatido anímicamente: “esperando que pase esta racha”.

“He estado con la moral muy baja, pero esta es la prioridad. Lo voy a arreglar, por supuesto”, ha declarado Amador, además de confirmar que tiene una deuda de 250.000 euros. El hermano de Rocío Jurado sí ha comentado que sus hijos le han ayudado en la situación económica tan delicada que está pasando.

Nula relación con Rocío Carrasco

“No habré hablado con mi sobrina en siete o nueve años”, ha comentado Amador sobre Rocío Carrasco. Por supuesto, en ningún momento se ha planteado que fuera su sobrina la que se hiciera cargo de la deuda con Hacienda. La declaración, aunque se conocía el distanciamiento, confirmaba la ruptura total de Rocío Carrasco con la familia de su madre.

Amador, además, ha contado que tampoco mantiene relación con su ex, Rosa Benito. “Solo sé de ella por lo que me cuentan mis hijo”, admitía decaído. Para el representante, su divorcio fue un duro golpe moral del que parece no estar recuperado del todo. ● | [LEER MÁS: Los secretos del rey Felipe VI y de la reina Letizia, al descubierto por su retratista]