Alaska desvela la verdad de su vida sexual con Mario Vaquerizo

Alaska ha desvelado toda la verdad de su vida sexual. Mucho se ha especulado y hablado sobre las relaciones íntimas con su marido, Mario Vaquerizo. El artista ya ha comentado en varias ocasiones la degeneración muscular que sufre y que acabará degenerando en artrosis. Una situación que afecta a su relación de pareja, según la propia cantante ha contado en ‘El Hormiguero’. “Aquí, entre tú y yo, como para tocarlo está, y según le ves, tampoco apetece mucho”, ha declarado, entre risas, Alakas a Pablo Motos.

Pero no es la primera vez que la pareja comenta su complicada situación. Hace un mes, Mario Vaquerido ya confesó la ausencia de vida sexual con su mujer debido a su problema médico: “no tengo ni ganas”, ha respondido sobre el tema: “ya cuando me recupere…”. “Soporto muy bien el dolor puntual, pero no el continuo”, explicó a Jorge Javier Vázquez. “El médico me ha dicho que esto lo tengo para siempre, con ejercicio y prudencia mejorará el dolor”, dijo.

Aunque la situación de Mario Vaquerizo no es la más deseable, Alaska ha querido apoyar a su marido. "Cuando actúe con las Nancys Rubias tendrá que calentar antes de salir al escenario y no entrar a lo loco", ha relatado Alaska sobre los cambios en la vida de Mario que tendrá que realizar.