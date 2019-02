Alaska ha acudido a 'Viva la Vida' donde ha contado la complicidad con Mario Vaquerizo, su marido. Pese a la enfermedad que está superando

Alaska, que se encuentra presentando su trabajo número trece, una cifra que no asusta en absoluto a la artista, ha estado en ‘Viva la Vida’ donde ha dado algunos detalles de su matrimonio con Mario Vaquerizo, el hombre de su vida. Una relación que surgió a través del trabajo pero que en menos de un año pasó a sentimental. La diferencia entre los dos, clave en su matrimonio: “yo me calló todo, para adentro, Mario es lo contrario, hasta que no termina no se queda contento. Supongo que eso es lo bueno”. “Tenemos mucha suerte y hay que trabajárselo”, ha admitido Alaska, que ya lleva 20 años de relación con Mario, que también es su mánager. En los últimos meses, Mario está afectado por una degeneración muscular con la que tendrá que convivir el resto de su vida.

Pese a la actitud vividora que transmite Olvido, ella se define de una manera muy diferente. "Soy muy controladora, hasta para estar en un chillout, no pierdo el control", se reía Alaska. "Mi forma de relajarme es no relajarme", confesaba. Otra de sus grandes diferencias con su marido: "Mario tiene una enorme capacidad de perder la cabeza, sin pensar. El dice que somos iguales por planificar el trabajo, pero yo voy más allá y planifico el ocio". Eso sí, Alaska tiene la suerte de que su madre y su marido tengan mucha conexión: "sé que mi madre y Mario hablan de mi".