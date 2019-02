Richard Gere y Alejandra Silva, padres de su primer hijo

El mítico actor de Hollywood, Richard Gere, y su esposa española, Alejandra Silva, ya han sido papás de su primer hijo en común

La feliz noticia ha llegado al matrimonio entre Richard Gere y Alejandra Silva, ya son padres de su primer hijo en común. Tal y como adelanta el portal ‘Hola’, el actor de 69 años y la publicista de 35 años fueron padres hace unos días en Nueva York. Se trata del segundo hijo para ambos, ya que el actor es padre de un joven de 18 años y Alejandra de un niño de 6. La pareja ha cobrado especial fuerza mediática en España debido a la nacionalidad patria de la joven y al proyecto cinéfilo-solidario que Richard Gere ha llevado a cabo en ciudades como Madrid. Ayudar a las personas sin hogar fue el motivo que llevó a Richard Gere hasta el Senado. Además, en los últimos tiempos su agenda laboral ha llevado al actor a las tierras de su mujer.

"Soy el hombre más feliz del universo, ¿cómo podría no serlo? Estoy casado con una bella mujer, lista, sensible, comprometida en la ayuda a las personas, divertida. Alejandra es una gran madre, tiene el toque de un ángel… ¡y es española! La tierra de Reyes y Reinas, la tierra de Cervantes y Buñuel. ¡Insuperable!", fue el romántico alegato hacia su mujer que Richard Gere desprendió en el reportaje de su boda en la citada revista.