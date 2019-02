Laura, entre lágrimas, lamenta las guerras del clan Matamoros

Laura Matamoros se ha convertido en una de las piezas clave del universo Matamoros. Recientemente separada del padre de su hijo, se sienta en el diván de 'Viva la Vida'

Laura Matamoros en su particular diván. La vida de la hija de Kiko Matamoros ha estado ligada a la televisión desde los últimos años. A sus 25 años, la intensidad de su trayectoria profesional y personal ha sido toda una montaña rusa. Madre, ganadora de ‘GH Vip’, separada, protagonista, influencer… Hay muchas versiones de Laura Matamoros pero ahora, en ‘Viva la vida’, habla de sus sentimientos más profundos. Desde el nacimiento de su hijo, a la separación de su pareja así como la situación familiar que vive con su padre, madre y hermanos. Además Laura ha confirmado que podría tener una nueva ilusión, aunque no ha querido dar más detalles. “No veo a mi padre… ya tiene un nieto”, ha afirmado sobre los comentarios de Kiko acerca de ser padre de nuevo con su novia, Cristina.

La crisis familiar

“A mi padre le quiero cómo es. He aceptado su manera de ser”, ha comentado Laura sobre Kiko Matamoros, que se marchó de la casa familiar tras romper con Marian Flores, dejando cuatro hijos en el matrimonio. Laura no ha dudado de que su padre sea ‘un buen tío’: “aunque parezca que no, lo es”. “Yo sé perdonar. Llego a olvidar por la persona que quiero”, ha expresado sobre su padre. Aún así, sí ha reconocido que tuvo “ciertas carencias de pequeña”. “Ya no le reprocharía nada”, ha confirmado. “Recuerdo de lo feliz que me hacía que mi padre me llevase al colegio”, ha contado Laura sobre la ausencia de Kiko durante su infancia: “cuando se fue mi padre, me quedaba durmiendo en la puerta, esperando a que volviese. Tenía cinco años”.

Además, no ha dudado en señalar cómo es su padre: “creo que él se equivoca muchas veces en cómo se expresa, pero cada uno piensa lo que piensa”. “Al principio no, pero según ha ido pasando el tiempo, ahora es muchísimo mejor”, ha explicado sobre su relación con Kiko. “Sí es verdad que yo estoy en una situación muy complicada el estar en medio de mi familia”, decía, antes de romper a llorar. Diego Matamoros, su hermano, se encuentra enfrentado con su padre y con ella. Pese a que les unía una grandísima relación. Laura, ha reconocido al fin, la dura situación en la que se encuentra, al estar en medio del conflicto familiar.

“Puede que ahora sea más libre, pero otra cosa es que quiera. A estas alturas es complicado retomar ciertas cosas”, ha comentado acerca de las ideas de su padre tras su ruptura con Makoke, después de 20 años de relación. El vínculo entre Makoke y Laura no ha sido nunca positivo, ya que la influencer ha visto una mala influencia de la modelo sobre su padre.

Su separación con Benji

"Siempre he querido, idealizando, la familia perfecta", ha comentado sobre la relación que ha mantenido con Benji, el padre de su hijo. "Te das cuenta de que no puede ser, no es tan fácil", ha relatado. Laura ha tenido muy buenas palabras sobre su ex: "es el mejor padre que puede tener mi hijo, pero no es la pareja perfecta". Una decisión que"ha sido complicado intentar forzar algo, ver que no eres feliz". "No ha habido factores externos", ha dicho sobre la no existencia de terceras personas en la ruptura. "No hay culpable, ha habido situaciones en las que haya sido demasiado rápido, no lo hemos sabido gestionar", ha reflexionado sobre los motivos de la ruptura.. "Me cuesta creerme todavía que soy mamá, es muy duro despertarte y no ver a mi hijo", finalizaba acerca de la custodia compartida de su hijo.