Kiko Matamoros ha atendido a 'Sábado Deluxe' para contestar a la entrevista de Jonathan, el hijo de Cristina. Matamoros ha explicado el "rechazo" que ha sentido al oír sus palabras

El camino de Kiko Matamoros con su nuevo amor, Cristina, no está siendo fácil. Tras presentarla en sociedad en ‘Sálvame’, donde admitió haber rehecho su vida, la profesión de gogó de la joven fue la primera polémica. Sin embargo, ha sido con la familia de Cristina donde Matamoros ha encontrado más frentes abiertos. El viernes, Jonathan, el hijo de Cristina, atacó con dureza a su madre. Entre otras cosas, la acusó de ausentarse, de desear que “me pudra” y otras lindeces. Matamoros ha entrado en directo en ‘Sábado Deluxe’ desde su club, ‘Oh my Club’, de Madrid, para valorar las palabras de Jonathan: “me da mucha pena ver a un crío de 20 años hablar así de su madre”. En su opinión, “con 20 años hay que tener el alma más limpia”, ha declarado Kiko Matamoros. El tema, que recuerda al vivido con su hijo, Diego Matamoros, el defensor de la audiencia de ‘Sálvame’ ha declarado que “sé lo que se sufre porque tengo el bachillerato en esto”.

Eso sí, si alguien piensa que las declaraciones de Jonathan van a alejar a Cristina de Kiko está muy equivocado. Matamoros ha asegurado que sigue confiando en su pareja y que los pensamientos de su hijo se ven influidos por el entorno familiar. Además ha confirmado que Cristina no se plantearía en ningún momento a tomar medidas contra su propio hijo.

Jonathan llegó a contactar con el programa para hablar 'cara a cara' con Matamoros. Ahí le ha vuelto a advertir de las intenciones de su madre: "tienes que tener cuidado con mi madre porque no la conoces". Consejo que, con su estilo particular, Matamoros ha dejado claro que no va a seguir.