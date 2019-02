Kiko Matamoros da marcha atrás en su supuesta relación con Sofía Suescun

Kiko Matamoros se ha retractado de la afirmación que sacudió la vida de Sofía Suescun. En 'Sábado Deluxe' ha asegurado que se arrepiente de haber dicho que estuvo con la joven

Kiko Matamoros ha dado marcha atrás. Tras haber realizado unas pasadas declaraciones en las que confirmaba que sí mantuvo una relación con Sofía Suescun, el defensor de la audiencia de ‘Sálvame’ ha decidido retractarse de sus comentarios. El pasado jueves, después de ser expulsada en su duelo con María Jesús Ruiz en ‘GH Dúo’, Sofía Suescun se mostró extrañada y sin querer entrar al trapo tras conocer de boca de Jorge Javier Vázquez las palabras de Matamoros. “Reconozco que me equivoqué diciendo lo que dije, rectifico. Me da igual quedar como un mentiroso porque como un mentiroso quedaré en cualquiera de los dos supuestos”, afirmaba Kiko en ‘Sábado Deluxe’.

“Me importa poco. No tengo ningún interés en venderme como nada ni hacer daño a nadie, no creo que sea caballeroso decir lo que dije”, aclaraba Matamoros, que reconoció sentir un gran cariño por Sofía Suescun, a la que considera una amiga. La incredulidad de los colaboradores daba a entender que, sencillamente, Matamoros no quería poner en más aprieto a la expulsada de ‘GH Dúo’.

"Te agradezco tus palabras, tienes las puertas de mi casa abiertas. Has tenido conversaciones con ella que nadie más ha tenido", contestaba Maite Galdeano, madre de Sofía. Jorge Javier no daba crédito a las palabras de Maite.