Belén Esteban ha retado a su ex pareja y padre de su hija, Jesús Janeiro, a que cuente él mismo su versión de la ruptura. Además, critica todas las voces que se alzan contra ella

Belén Esteban está tranquila pero harta a la vez. 20 años después, su relación y ruptura con Jesús Janeiro vuelve a estar en el candelero. Todo comenzó con una grabación inédita en la que Jesulín de Ubrique aseguraba que fue la ‘princesa del pueblo’ la que abandonó Ambiciones poniendo fin a su noviazgo. Sin embargo, Belén, como hace 19 años, mantiene que la echaron y que Jesús y su entorno más cercano fueron los causantes. En ‘Viva la Vida’, Belén ha mandando un contundente mensaje a todas las voces que hablan: “si alguien tiene que dar otra versión es el protagonista”. Así retaba al padre de su hija a dar la cara y hablar de una vez por todas. “Ya di mi versión. La vecina que ha salido no sé quien es. Un beso para tías y sobrinas de Jesús que me trataron genial”, explicaba Belén.

“¿Y cuchillos, no? ¿volaba todo a la vez?” , respondía con ironía la colaboradora estrella de ‘Sálvame’ sobre si, como asegura el entorno de Jesús Janiero, Belén lanzaba objetos cuando se enfadaba. Además, no ha querido explayarse sobre Mari Carmen, la que asegura fue novia de Jesulín durante el bautizo de la hija de Belén: “me dijeron que era la encargada de la decoración, estaba fatal decorado”. Para defenderse de los supuestos ‘lanzamientos’, Belén sonríe: “no tengo ninguna denuncia”. “Era muy tímida, la verdad es que cuando pasa el tiempo te olvidas de cosas… Me da penita ver a mi familia”, ha contado sobre las antiguas imágenes que han surgido en la actualidad.

Los ataques de Laly Bazán

“La familia lo pasó mal, fue una situación muy desagradable. Es la verdad, cogió su niña su maleta y se fue”, ha explicado Laly Bazán, tía de Jesús Janeiro a la que Belén dice apenas conocer. “No fue la plancha, eso fue posteriormente, lo primero que cogía se lo tiraba a la cabeza. Quiso lanzárselo pero se lo quitaron de las manos”, ha comentado, diciendo que podía haber sucedido “una desgracia”. Además, ha criticado las actitudes de Belén durante su convivencia en la casa familiar: “se iba a los bares a tomar café, cómo si no hubiera café en Ambiciones”.

“Ella sabe muy bien que mi hermana siempre la ha apoyado. Mi sobrino es un caballero, nunca va a hablar”, ha asegurado Laly, pidiendo respeto para su hermana. “Me parece muy bien que se vaya a casar, que nos deje en paz de una vez”, finalizaba la tía de Jesulín. ● | [LEER MÁS: No te pierdas el motivo del fin de la amistad entre Aitana y Ana Guerra, antes inseparables]