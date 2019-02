Las hermanas Campos retoman su proyecto empresarial más especial, su firma de joyas 'TRLU'.

Terelu Campos ha retomado su vida. Tras el parón que hizo -desde el mes de noviembre de 2018 hasta enero de este año- a consecuencia de la doble mastectomía a la que se ha sometido, la colaboradora quiere volver a retomar los proyectos que dejó aparcados. Uno de los que más la han ilusionado en los últimos meses ha sido el lanzamiento de su propia firma de joyas, ‘TRLU’, marca que ha creado con la ayuda de su hermana Carmen Borrego y del marido de esta, José Carlos Bernal. En el mes de mayo de 2018 las Campos al completo presentaron en un céntrico hotel de Madrid su colección de joyas, negocio que pasó durante algún tiempo a un segundo plano -a consecuencia del retorno de su enfermedad- hasta esta semana, cuando la propia Terelu ha subido a su perfil de Instagram un storie donde muestra sus nuevas piezas. Con motivo de esta publicación, este digital se ha puesto en contacto con Carmen Borrego para conocer un poco más sobre la vuelta de ‘TRLU’, que en esta ocasión prueba suerte en mercado ‘low cost’.

“En esta colección utilizamos más la plata, aunque se siguen haciendo piezas en oro. La idea es hacer más asequible el producto”, cuenta la hija pequeña de María Teresa Campos cuando Look le pregunta acerca de la bajada de precio de la nueva línea de ‘TRLU’. Cabe apuntar que la marca aterrizó en el mercado con unos precios que iban de los 45 a los 580 euros, coste que ahora se ha visto reducido notablemente. Gargantillas desde 28 euros y anillos desde 49 son algunos objetos que incorpora la firma de joyas de las hermanas Campos, un precio razonable dado los materiales de los que están elaborados los abalorios. Para esta nueva colección, Terelu ha contado con la inestimable colaboración de su hermana Carmen, la cual afirma que ha estado implicada en el proceso creativo. “Yo también he colaborado, pero la verdad es que en esta ocasión Terelu ha tenido más presencia a la hora de hacer los diseños”, comenta la colaboradora. En cambio, la que pese a no tener pasión por la moda, no ha estado inmersa en los diseños ha sido Ajandra Rubio y así lo revela la propia Carmen: “ella no ha tenido nada que ver”. Tal y como ya dejaron claro el día del lanzamiento de la marca, las nuevas piezas de ‘TRLU’ tienen como referencia la ciudad de Málaga. Inspiración que también tenían las primeras joyas que fueron comercializadas bajo las citadas siglas. Colores y formas que hacen recordar al lugar de origen de esta mediática familia.

El proyecto solidario de ‘TRLU’ a punto de ver la luz

En agosto del pasado año este digital reveló en exclusiva el proyecto solidario que Terelu Campos tenía entre manos. Pues bien, la joya en cuestión es ya una realidad. Su firma ha estado elaborando una pulsera cuyo objetivo es destinar parte de sus beneficios a asociaciones benéficas que abogan por la lucha contra el cáncer.”La pulsera ya está hecha. Por el momento desconocemos cuando será la presentación, ya que aún estamos a la espera de saber si lo haremos junto con la Asociación Española contra el Cáncer (AEC) o por nuestra cuenta”, cuenta Carmen Borrego a este medio, y confiesa que está muy ilusionada con la iniciativa. No cabe duda de que la pulsera solidaria de ‘TRELU’ es uno de los proyectos con más significado para la presentadora, y es que su experiencia con la enfermedad le otorga a este complemento una connotación muy especial para ella. “La firma está teniendo una buena acogida. Nosotros vamos poco a poco y estamos centradas en esto que está por salir”, asiente Borrego, que una vez más se muestra muy unida con su hermana. ● | [LEER MÁS: Descubrimos la parte del cuerpo de Letizia por la que sí han pasado los años]