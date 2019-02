Mari Carmen, ex de Jesús Janeiro, alza la voz contra Belén Esteban

20 años después, la guerra entre Belén Esteban y Jesús Janeiro sigue más viva que nunca. La supuesta amante del torero durante esa época, alza la voz en 'Viva la Vida

Una de las historias que más han marcado el cuore en España fue la ruptura de Belén Esteban con Jesús Janeiro, más conocido como Jesulín de Ubrique. Pocos podrían aventurar que, hace 20 años, el torero de moda acabaría superado en popularidad por aquella joven de San Blas. Pero 20 años después, el animal televisivo que es Belén Esteban sigue teniendo en dicha ruptura su punto débil. Así lo demostraron sus lágrimas tras destaparse la entrevista oculta en la que Jesulín la acusaba de haberse marchado por su elección. Ahora, su supuesta amante durante el romance con Belén alza la voz en ‘Viva la Vida’, Mari Carmen. “Jesús quería que conociera a su hija”, ha comentado sobre su presencia en el bautizo de la hija de Belén y el torero. “Es un buen padre, aunque ella vaya diciendo lo contrario. Tanto ella como sus hija estaban totalmente atendidas”, ha señalado.

En su relato, la ex de Jesús Janeiro ha relatado cómo conoció al torero: “me encontré a una persona totalmente destrozada”. “Tú no puedes estar toda la vida injuriando al padre de tu hija, tienes que tenerle un respeto”, ha señalado respecto a Belén Esteban, la cual considera no se ha portado bien con su ex pareja. Además, Mari Carmen ha confirmado que en el bautizo de la hija de Belén “no hubo mala intención por ninguna de las partes”. “Por supuesto que estoy arrepentida”, ha especificado en directo. Además, niega haber sido ‘amante’ de Jesulín, puesto que según su versión la relación entre el torero y Belén ya estaba rota.

Sobre la relación entre Jesulín y Belén, su ex ha apoyado al torero. "Es una persona noble, honesta, humilde, trabajadora… no se merece todo lo que esta señora lleva hablando de él durante muchísimos años", ha declarado al programa de Telecinco. "Tenían muchas broncas", añadiendo además el famoso incidente con la plancha. Para Mari Carmen, su ex debería ser "San Jesus, que paciencia". ¿Contestará Belén Esteban a estas declaraciones?.