La reacción de Makoke a una posible nueva paternidad de Kiko Matamoros

Tras la revelación de que Kiko Matamoros y Cristina, su nueva novia, querrían ser papás, Makoke reacciona al respecto en 'Viva la Vida'.

Makoke afrontaba un buen reto en ‘Viva la Vida’. La modelo y colaboradora del programa ha querido valorar la entrevista de Cristina, la nueva novia de Kiko Matamoros. Makoke y el ex agente estuvieron juntos durante 20 años y en el verano del 2018 se rompía su relación. En unas declaraciones durante su intervención en ‘Sálvame’, Matamoros afirmó que “me haría ilusión tener un hijo más joven que mi nieto”. Esta ha sido la respuesta de Makoke al respecto: “me dijo que lo había dicho en tono de broma”. Según su ex, Kiko lo dijo de una manera sarcástica que ha sido malinterpretada por todos.

“No es mi hijo, no tengo nada que decir, si quiere tener un hijo pues que lo tenga, yo no soy quién para decir nada”, afirmaba Makoke sobre esa posible maternidad de su ex. Sin embargo, finalmente ha dejado un pequeño comentario al respecto: “yo con una persona que llevo un mes y teniendo cinco hijos pues no me planteó tener hijos…”. Más claro agua.

La relación con Sofía Suescun

"Sofía lo ha negado con la boca pequeña", ha comentado Makoke sobre las palabras de Sofía Suescun tras ser expulsada de 'GH Vip'. Según, Matamoros, sí existió una relación que dio la puntilla a su noviazgo con Alejandro Albalá. Suescun prefirió negarlo, pero sin entrar al tema. Matamoros sí se lo comentó en privado a su ex, según ha desvelado.