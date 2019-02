Anabel Pantoja se viste de novia aunque no suenan campanas de boda

Anabel Pantoja se ha estrenado como novia en las pasarelas. La sobrina de Isabel Pantoja se ha vestido de blanco para la ocasión aunque no piensa en pasar por el altar

Anabel Pantoja se ha vestido de novia, pero de momento la sobrina de Isabel Pantoja, y embajadora del clan en ‘Sálvame’, no piensa en pasar por el altar. Anabel ha participado en el desfile de Alonso Cozar durante la SIMOF. Una experiencia inolvidable de la que se ha mostrado muy orgullosa ante los micrófonos. “No me lo creo, no tengo ningún pensamiento de casarme, me lo ofrecieron y no ha quedado tan mal del todo”, ha declarado. Luciendo figura, Anabel ha confirmado que sigue trabajando para mantener su silueta tras la banda gástrica: “reto 2019, está muy bien mantenerse en forma y quitarse los kilitos de más.

Ánimos a Kiko por su cumpleaños

La relación entre primos es casi de hermanos. Anabel está viviendo intensamente la participación de Kiko Rivera en ‘GH Dúo’. “Le veo muy bien, está muy tranquilito, están fuera de los rollos malos”, ha comentado a la prensa. “Yo como primo quiero que gane, hasta donde llegue”, sonreía la sobrina de Isabel Pantoja.

"Eres ganador por muchas cosas. Espero verte dentro de dos meses y celebrar tu triunfo. Si no, para mí ya lo eres. Te quiero hermano feliz cumpleaños. Gracias a ti nunca estuve sola y viví mi infancia la más bonita e inolvidable que jamás pude vivir. Te quiero ¡ Feliz Cumpleaños!", ha escrito Anabel Pantoja en sus redes para felicitar a su querido primo.