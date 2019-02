El inesperado apoyo a Georgina en su momento más triste

Georgina Rodríguez vive sus peores momentos. La pareja de Cristiano Ronaldo ha perdido a su padre, con el que estaba muy unida, y ha recibido un inesperado apoyo

La burbuja de felicidad en la que vive Georgina Rodríguez se pinchó de la peor manera. Aquejado por una larga enfermedad, su padre fallecía en su Argentina natal. “El momento más duro que me ha tocado vivir”, reconocía la pareja del futbolista Cristiano Ronaldo en declaraciones para ‘¡Hola!’. Para afrontar esta complicada situación, la modelo se ha apoyado en los suyos. Pero, además, ha recibido el apoyo más inesperado: su suegra, Dolores Aveiro. Si la relación entre ambas mujeres ha presentado tiranteces de sobra conocidas, el fallecimiento del padre de Georgina las sitúa más unidas que nunca. Así lo ha descrito la propia Dolores Aveiro en la presentación de su nueva gama de vinos y aceite de oliva. “Nunca me he llevado mal con ella, la quiero muchísimo. Si ella está bien con mi hijo y él está bien con ella, soy feliz”, ha relatado la empresaria a los micrófonos portugueses. “Al principio los rumores me sentaban mal, pero ahora me pasan de lado”, sentenciaba sobre la supuesta mala relación entre la madre y la pareja de Cristiano Ronaldo. Por primera vez, Dolores da a Georgina su lugar en el clan: “en estos momentos duros lo que quiero es que toda mi familia esté bien”.

La relación entre Dolores y Georgina siempre ha estado en el punto de mira. La madre del futbolista ha acostumbrado a tener una elevada posición en el entorno más cercano de Cristiano. Dolores no vio con buenos ojos el destino italiano del delantero durante el pasado verano, ya que la conexión entre Madrid y Portugal era mucho más sencilla para ella. En cambio, la mudanza a Turín fue una bendición para Georgina. El país de la moda, su gran pasión, y un comienzo de cero para formar su propio hogar con su novio. Pese a enfrentamientos pasados, Dolores ha querido apoyar públicamente a su nuera en estos tristes momentos de Georgina.

La futura boda entre Cristiano Ronaldo y Georgina

Dolores Aveiro ha querido restar importancia a la posibilidad de que Cristiano y Georgina Rodríguez pasen por el altar. Algo que parece no preocupar en exceso a la empresaria: “si se casa, casado, si no se casa, no casado”. Lo que sí ha hecho la madre del futbolista de la Juventus de Turín es sacar pecho por los momentos familiares que vive junto a su hijo, nuera y nietos. “Cuando estamos juntos, trato de cocinar para todos y lo hago a mi manera. Son felices cuando se comen mi plato”. Y es que cualquier preparación de Dolores tiene buena aceptación por su familia: “les gusta”.

Su opinión sobre la supuesta agresión sexual

Si algo puede preocupar a Cristiano Ronaldo es el proceso judicial que mantiene con la Policía de Las Vegas tras la denuncia de Kathryn Mayorga. Según el relato de la joven, en el 2009 se produjo una agresión sexual por parte del que fuera futbolista del Real Madrid. En la actualidad, los investigadores estadounidenses han confirmado una solicitud formal a la Policía italiana para conseguir una prueba de ADN del futbolista.

“Tengo confianza en mi hijo en cuanto a lo que sucedió. Cuando ella fue allí no fue para jugar a las cartas. Era para hacer algo”, ha sido el contundente mensaje de Dolores Aveiro sobre la supuesta agresión sexual. Por su parte, el futbolista se ha mostrado públicamente muy tranquilo respecto al tema, al entender que su estatus no corre peligro.