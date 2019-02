View this post on Instagram

Quizás soy muy torpe al caminar, la mayoría del tiempo digo cosas sin sentido, me enfado fácilmente, quizás sea celosa, llorona, obstinada y a veces incluso fría. Quizás para tus gustos sea un desastre. Soy muy indecisa, inquieta y complicada hasta el punto que ni yo me entiendo. Quizás sea muy nerviosa al hablar o quizás no entienda la mayor parte de lo que hablas. Pero puedo asegurarte una cosa sin importar que pase. Yo te amo y te seguiré amando hasta el fin de mis dias. 🖤