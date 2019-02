Tamara Gorro desvela el deseo de maternidad que ve más difícil cumplir

Tamara Gorro está viviendo uno de sus mejores momentos, tanto a nivel personal como profesional. La influencer, que triunfa en las redes sociales, acaba de presentar su libro ‘Rendirse nunca’, que en tan solo un día a la venta ya va por la segunda edición. Además, Tamara está felizmente casada con el futbolista Ezequiel Garay, con el que tiene dos hijos, una niña nacida por gestación subrogada y un niño del que se quedó embarazada unos años después. No obstante, los sueños en torno a su maternidad aún no están satisfechos del todo para Tamara Gorro, aunque reconoce que el que le queda por cumplir puede tardar hasta diez años en materializarse. Dale al play y no te pierdas las declaraciones de la presentadora.