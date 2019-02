El brutal ataque de Sofía Suescun a María Jesús Ruiz horas antes de la expulsión

Sofía Suescun o María Jesús Ruiz, una de las dos será expulsada de 'GH Dúo'. El ambiente entre ambas es cada vez peor y la joven ha aprovechado su blog para criticar con dureza a su contrincante

Hoy, la casa de ‘GH Dúo’ sufrirá una expulsión de alta categoría. Dos de los personajes principales de esta edición en la casa de Guadalix de la Sierra, Sofía Suescun y María Jesús Ruiz, se miden cara a cara con la audiencia de jurado. Por un parte, María Jesús ya se salvó de la expulsión frente a Candela y la marcha disciplinaria de su pareja de concurso, Julio Ruz, abre un nuevo abanico de posibilidades para la modelo. Mientras que ‘la reina de los concursos’ podría ser eliminada mucho antes de lo esperado. En su blog personal, Sofía quema las balas contra su rival. “No puede darme mas ganas de vomitar que la actitud de María Jesús con Antonio, así de la nada, no puedo con esos intentos rápidos y sucios de intentar salvarte de la expulsión. Sabéis que me encanta observar y analizar los comportamientos, alucinaríais tanto si os vierais en mi lugar… Menudos cuadros“, ha escrito la ganadora de ‘Gran Hermano’ y ‘Supervivientes’. A su juicio, el tonteo de Antonio Tejado y María Jesús es todo una estrategia por parte de la que fuera ‘Miss España’ para permanecer en la casa .

🔴 ¡¡TÚ DECIDES QUIÉN SE VA!! 🔴 Llama al 905 445 445 o envía GHDUO NICK al 27050. ¡Están en vuestras manos! 🙈 Bases legales en > https://t.co/kyh2mrW2TS #GHDÚO7F pic.twitter.com/sT7XNnApm9 — Gran Hermano (@ghoficial) 7 de febrero de 2019

Sofía Suescun ha aceptado la posibilidad real de su marcha. “A pesar de todo siento que no es el momento de irme, sé que los que me queréis tenéis muchísima responsabilidad en salvarme, sé perfectamente que no es fácil, pero también pienso que imposible no es. Pase lo que pase quiero que estéis tranquilos, estaré bien y conforme con lo que suceda y con lo que decidáis” comentaba la joven a sus seguidores. Hoy, a las 22:00, sabremos la respuesta a la gran cuestión.