Kiko Matamoros ha hablado de la polémica que ha destapado la exclusiva de Cristina, su nueva pareja, de esta semana. No te pierdas las opiniones del colaborador de 'Sálvame'

Kiko Matamoros ha afrontado las consecuencias de la entrevista concedida por su nueva pareja, Cristina Puyol, a la revista ‘Lecturas’. Uno de los temas más candentes citados en la publicación fue que Cristina no descartaba ser madre con Kiko. El defensor de la audiencia de ‘Sálvame’ ha comentado al respecto que “me haría ilusión tener un hijo más joven que mi nieto”. Matamoros ha confirmado así las expectativas de la pareja, aunque no ha dejado claro si de hecho han comenzado la búsqueda. Matamoros, además, ha defendido a su chica de los ataques de Ulises, el ex y padre de su hijo, de Cristina. “Si tiene la oportunidad va a tener un hijo, es una cazafortunas”, ha declarado el ex al programa. Palabras duras que han sido contestadas de la misma manera por Matamoros: “yo creo que el que tiene ganas de estar en un plató es él. No le voy a contestar por su hijo. Yo confió en ella, en su currículum vital y profesional”.

“Mi hijo desde el primer día que nació hasta hoy mi hijo ha sido únicamente mantenido por su padre”, ha insistido Ulises, dejando claro la poca implicación de Cristina por el hijo que tuvieron en común. “Cristina ha hecho todo lo posible por tener relación, pero el influjo de su familia…”, ha dejado caer Kiko.

A Kiko Matamoros no le ha hecho especial gracia que se le acuse de ‘estar creando un personaje”. “Ha sido el sueño de mi vida… como te voy a contestar en serio a eso”, ha respondido con ironía. Lo que parece tener claro es que “mi pareja será una persona de interés siempre…”. ¿Volveremos a ver a Cristina Puyol en los medios?