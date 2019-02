Las lágrimas de Belén Esteban por Jesús Janeiro 20 años después

La de San Blas vivió una tarde difícil en 'Sálvame' a raíz de la filtración de una conversación antigua entre Diego Arrabal y Jesulín de Ubrique

Dicen que el pasado siempre vuelve de una manera o de otra y Belén Esteban puede dar buena prueba de ello. 20 años después, su tormentoso romance con Jesús Janeiro vuelve a ocasionarle sufrimiento y quebraderos de cabeza. Este pasado miércoles por la tarde, Diego Arrabal sacaba a la luz una conversación con el torero, una grabación tomada diez días después de su ruptura con la colaboradora. En la misma, Jesulín aseguraba que no había echado a Belén de ‘Ambiciones’ sino que se había ido ella por voluntad propia: “Se ha ido ella. Yo ya no quiero que vuelva”. Entonces, Arrabal apuntaba que eso es “abandono del hogar” a lo que el diestro decía: “exactamente. Se ha ido de casa por cómo es”.

No tardó demasiado Belén Esteban en respirar fuerte, coger aire y ponerse nerviosa: “No quiero pero que no me provoquen porque te digo que se puede liar y si él tiene pruebas como cintas, yo también tengo pruebas que nunca se han sacado ¿¡Vale!?”, dijo a Arrabal, presente en el plató. Fue entonces cuando los dos dejaron el plató y se marcharon a hablar en privado:

“La madre que me parió, me parece vergonzoso”, decía la de San Blas.

Belén Esteban, contra Diego Arrabal: “Eres una mosca cojonera calva” https://t.co/4IMgIbbqgv pic.twitter.com/HCtj951P91 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 6, 2019

Ya de vuelta, Belén se dirigió a la cámara como si tuviera a Jesulín de Ubrique delante y le dejó un contundente mensaje: “¿Cómo puedes tener tanto morro? Si hubiera hecho eso, haberme denunciado. No tienes vergüenza. No vas a ser un hombre en tu vida y si fuera verdad, tenlos y habla. Porque yo te he podido acusar de cosas. Me das pena pero ya lo estás pagando”, para después llamarle “pobre hombre”.

Finalmente, Belén Esteban se refirió a los rumores de divorcio entre Jesús Janeiro y María José Campanario: “La separación de ellos ¿dónde ha llegado? Siempre es lo mismo. Es que yo estoy en otra onda ya, de verdad. Sabes qué es lo malo, que me caliento no lo tenía que hacer… me caliento”, sentenció.