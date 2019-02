El político mexicano ha sido visto con una atractiva joven por las calles de Madrid.

Los rumores de ruptura entre Enrique Peña Nieto y su, hasta ahora esposa, Angélica Rivera, van cogiendo fuerza. Tras abandonar la presidencia del país azteca, el mexicano ha querido refugiarse en Madrid para apartarse de la presión mediática. Ciudad que a partir de ahora se convertirá en su nueva residencia. Durante sus primeros días en España, al expresidente mexicano se le ha podido ver con una atractiva joven por la calles de la capital. Imágenes que han levantado todo tipo de comentarios.

Captan a @EPN en Madrid, España acompañado de la modelo mexicana Tania Ruiz Echeilmann, ex esposa del empresario Bobby Fo

Domínguez pic.twitter.com/l6YKGexxUE — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) 1 de febrero de 2019

El digital ‘Vanitatis’ revela la identidad de esta bella rubia con la que Peña Prieto podría estar comenzando una relación sentimental, tal y como apuntan varios diarios Mexicanos. Tania Ruiz es el nombre de la chica con la que el político se ha paseado por las calles de Madrid, una joven 20 años menor que él que podría ser su nuevo amor. Empresaria, top model y de origen brasileño, Tania se acaba de separar “hace aproximadamente un mes” del también empresario Bobby Domínguez, con quién tiene una hija de 4 años. El marido de la ‘amiga’ del expresidente ha concedido una entrevista al diario mexicano ‘Reforma’, donde ha dejado caer que la relación de su ex con Peña Nieto es una realidad. “Yo no sé si tiene ondas con Peña o no, ya es cosa de ella y por mi parte que encuentre a la pareja con la que se encuentre feliz”, afirma el mexicano.

La modelo prefiere, por el momento, mantenerse al margen de la polémica. Un hermetismo que ha roto, en cierto modo, a través de sus redes sociales. “Suelten lo que no sea amor. Vivan el aquí y el ahora. Todo lo que nos rodea es bueno. Me relajo en mi paz porque creo en el proceso de la vida. ¡Todo está bien!”, ha comentado en un storie de Instagram. No cabe duda de que la relación de Peña Nieto con su todavía mujer, Angélica Rivera, no atraviesa su mejor momento. La última vez que la pareja se mostró en público fue el pasado 11 de enero con motivo de un funeral, una aparición que no sirvió para dar acallar los rumores de crisis.