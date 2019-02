La joven confiesa que tras su recuperación, ha donado cabello para la creación de pelucas para niños con esta enfermedad.

Belleza con mensaje. Este es lo que representa a María Sánchez, la recién proclamada Miss Gran Málaga. A sus 27 años la andaluza ha tenido que afrontar una de las batallas más duras: superar un cáncer. La joven ha aprovechado la visibilidad que le otorga ostentar el ya citado título de belleza para llevar un mensaje de ánimo a todos aquellos niños que sufren esta terrible enfermedad, experiencia que ella mismo sufrió hace años. Cuando tan solo era una niña, María pasaba los días entre sesiones de quimioterapia y rodeada de personal médico, un ambiente hostil del que supo sacar otra lectura. Las pasarelas, los vestidos y el maquillaje eran su sueño, deseo que ahora se ha convertido en realidad.

Antes de cumplir los 10 años de edad, esta malagueña pasó por un tratamiento de quimioterapia por el cual perdió su melena rubia. Consecuencia de su proceso de curación, que ahora recuerda con una sonrisa. “No usé nunca peluca, me gustaba no tener pelo”, cuenta la modelo en una entrevista que ha concedido al diario ‘El Mundo’. “Cuando una está animada, sin duda, eso ayuda a superar el malestar”, asiente la joven, que quiere contar su experiencia para que otros no vivan la estigmatización de la que ella fue víctima. “Los más pequeños no tienen maldad. Sí recuerdo ir caminando por la calle y que una señora retirara a su hijo que me había cogido la mano. Creería que el cáncer era contagioso”, dice la Miss Gran Málaga.

María Sánchez es abanderada de una campaña que se encarga de recoger pelo natural con el fin de elaborar pelucas de pelo natural que luego serán entregadas a niños con cáncer, una labor muy especial con la que está muy implicada. La próxima meta de esta Miss Málaga consiste en conseguir ganar el certamen de belleza a nivel nacional, un triunfo que le podría llevar a representar a España en el concurso Miss Gran Internacional. Una organización tailandesa que aboga por la belleza con contenido.