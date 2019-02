La actriz de 'La que se avecina' se ha convertido en el nuevo 'azote' de Risto Mejide.

Risto Mejide se ha topado con la horma de su zapato. ‘Got Talent’ España cuenta en esta edición con la actriz Eva Isanta como miembro del jurado, incorporación que en muy poco tiempo se está haciendo notar. La mujer que interpreta a la archiconocida ‘Cuqui’ en la serie ‘La que se avecina’ está mostrado su faceta más desconocida en el famoso programa de talentos, un perfil que está chocando con el carácter del publicista. En la última entrega, una de las concursantes dejó anonadado a los jueces con su melodiosa voz, actuación que incluso hizo derramar alguna lagrima al resto de los jueces –Paz Padilla y Edurne-. Tras la prodigiosa interpretación de la joven, el veredicto de las tres mujeres fue un contundente sí, veredicto ante el que Risto fue la nota discordante.

El marido de Laura Escanes dijo que la actuación no le había gustado, por tanto la chica no debía pasar a la segunda fase. Este gesto no gustó nada a sus compañeras, siendo Eva Isanta la única que quiso parar los pies a Mejide. “Risto, yo te quiero decir algo: las injusticias no se curan con injusticias”, dijo la actriz al presentador de ‘Todo es mentira’, palabras que le hicieron cambiar de opinión. Tras varios segundos de titubeo, Risto dio su brazo a torcer y el público aplaudió su rectificación. Gesto que demuestra que el publicista también sabe dar marcha atrás cuando reconoce sus errores.

En la nueva edición de ‘Got Talent’, Risto Mejide se ha convertido en el único hombre que forma parte del jurado, convirtiéndose así -junto con Edurne- en uno de los ‘veteranos’ del concurso. Pese a que el estreno de su programa ‘Todo es mentira’ -27 de diciembre- no consiguió un gran dato de audiencia, semana a semana el formato va cogiendo fuerza. Unos buenos datos para Cuatro que podrían confirmar su permanencia en la parrilla televisiva. Buena suerte Risto.