Eva González ha hecho una parada en su apretada agenda como presentadora de ‘La Voz’ para ejercer de imagen de una firma de cosméticos. La mujer de Cayetano Rivera atendió a los medios allí congregados y dio algunas pinceladas sobre diversos de los asuntos familiares que más interés suscitan. Su bebé, que acaba de cumplir 11 meses, es el centro de su mundo y, como no podía ser de otra manera, la prensa quiso saber si se están planteando ampliar la familia. Por otro lado, Eva González también dio su opinión sobre el nombre del hijo de Francisco Rivera, una cuestión en la que el diestro y su esposa, Lourdes Montes, no estaban del todo de acuerdo. Finalmente, y a pesar de que sus programas son competencia, Eva González también opinó de la valiente confesión de Kiko Rivera en GH DÚO. Dale al play y no te pierdas sus declaraciones.