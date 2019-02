La madre del único hijo de Camilo Sesto ha roto su silencio y ha concedido una entrevista cargando contra el artista.

Lourdes Ornelas ha vuelto a la palestra después de que hace unos meses se especulara sobre el estado de salud del padre de su hijo, Camilo Sesto. El cantante reapareció ante los medios muy desmejorado y, según se reveló entonces, estaba completamente manejado. Sin embargo, el entorno del artista lo negó rotundamente. Una versión que se ha tambaleado durante varias semanas y que ahora la mexicana ha querido desmontar. Este martes en ‘Sálvame’ ha tratado de destapar cuál es la verdadera cara del valenciano, llegando a decir que “da miedo” y que incluso está dominado.

“Estoy muy enfadad con él y con su entorno. Con el trato que nos dan”, ha comenzado diciendo al inicio de la entrevista que ha concedido en exclusiva al periodista Jesús Calleja. Tras señalar al administrador de Camilo como la persona que maneja absolutamente todo en la vida de Camilo Sesto, Lourdes ha develado detalles pasados sobre la relación que su hijo Camilín ha tenido con su padre. “Estuvo 2 meses y medio viviendo con él. Le prohibieron entrar a la casa y le obligaban a comer en un sitio al lado de las piscinas”, ha dicho. “Cuando se fue a México le obligaron a firmar un documento con el engaño de que era algo del banco. Creo que es algo de la herencia”, asegura. “A mi hijo no le quieren en esa casa. Es un estorbo allí”, dice Lourdes.

A pesar de que ella considera que Camilo no le ha hecho daño de manera consciente a su hijo, sí que cree que el cantante se ha ensañado con ella. “Me ha hecho mucho daño y se ha ensañado conmigo. Era difícil que no te enamoraras de él, pero él cambió y yo decido irme. Cambió sus hábitos y se volvió otra persona. Él da miedo“, dice Lourdes. Minutos después ha revelado que abortó de otro bebé, aunque se muestra arrepentida de que eso sucediera. Sin embargo, es cierto que cuando echa la vista atrás el dolor se apodera nuevamente de ella. “Si yo sé lo que me espera yo no habría venido jamás a España ni habría tenido a mi hijo”, ha dicho.